Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб
танків – 12 414 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од.
артилерійських систем – 51 242 (+9) од.
РСЗВ – 2 217 (+1) од.
засоби ППО – 1 708 (+1) од.
літаків – 449 (+6) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од.
крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од.
спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.
Дані уточнюються.