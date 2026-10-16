Велика Британія надає Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Це має допомогти зірвати російські військові операції, спрямовані проти цивільної інфраструктури, напередодні зими.

Про це пише Вloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає Інше ТВ.

За словами співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, питання постачання цих крилатих ракет британського виробництва обговорювали прем’єр-міністр Енді Бернем і президент Володимир Зеленський під час візиту українського лідера до Лондона в середу. Інформація про цю партію озброєння раніше публічно не оприлюднювалася.

Велика Британія та інші союзники України посилюють підтримку охопленої війною країни після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із президентом Володимиром Путіним щодо виведення російського дизельного пального на світовий ринок. У середу в ефірі програми «Piers Morgan Uncensored» Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим через події останніх днів: угоду щодо дизельного пального, оголошення Трампом «енергетичного перемир’я», а також проблеми з доступом українських військових до супутникових технологій компанії SpaceX.

Велика Британія постачає Україні ракети Storm Shadow з 2023 року, хоча спочатку їх використання обмежувалося лише зоною бойових дій на території України. Наприкінці 2024 року українські сили розширили географію їх застосування, вперше завдавши ударів британськими крилатими ракетами по військових цілях усередині Росії.

За словами джерел, у Великій Британії вважають, що використання Україною далекобійної зброї проти російських об’єктів, залучених до атак на цивільне населення та інфраструктуру, є актом оборони. Останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників і ракет, щоб посилити атаки на Україну, тому для Києва вкрай важливо мати можливість протидіяти цим діям, зазначають співрозмовники.

Адміністрація Трампа закликала Київ припинити атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, проте в четвер удари відновилися — у відповідь на триваючі російські атаки на енергетичні об’єкти України. Як свідчення розбіжностей між позиціями урядів Великої Британії та США, джерела повідомляють, що, на думку Лондона, Україна не повинна припиняти удари по Росії, доки Москва сама не відмовиться від подібних дій.

Уряд Великої Британії відмовився від коментарів. Там не розголошують, скільки саме ракет Storm Shadow було передано Україні за час війни, і не повідомляють про кожну окрему поставку. Ракети Storm Shadow, вироблені компанією MBDA, довели свою високу ефективність у подоланні російської системи протиповітряної оборони та ураженні військових і промислових об’єктів. Ці високоточні ракети повітряного базування мають дальність польоту понад 250 кілометрів (155 миль); від них важко захиститися, оскільки вони летять на високій швидкості, огинаючи рельєф місцевості.

У серпні Бернем оголосив, що Велика Британія передасть Києву технічну документацію на далекобійні ракети, щоб Україна могла налагодити їхнє складання на своїй території, хоча для реалізації цього проєкту, ймовірно, знадобиться певний час.

Крім того, Британія розробляє недорогі далекобійні засоби ураження, які могла б використовувати Україна і які не залежать від постачання компонентів чи даних зі США.

Як повідомляло Інше ТВ, Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує нові санкції проти росії