За словами двох американських посадовців та одного представника західних країн, поінформованих про цю ситуацію, наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв’язку на полі бою та керування безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Як повідомили ці посадовці, керівництво Міністерства оборони отримало вказівку обмежити швидкість роботи сервісу SpaceX Starshield, що використовується українськими військовими.

Про це пише Reuters.

За словами двох американських посадовців та одного представника західних країн, поінформованих про цю ситуацію, наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв’язку на полі бою та керування безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Як повідомили ці посадовці, керівництво Міністерства оборони отримало вказівку обмежити швидкість роботи сервісу SpaceX Starshield, що використовується українськими військовими.



Посадовці, які погодилися надати інформацію на умовах анонімності, не уточнили, хто саме в Білому домі прийняв це рішення або хто відповідав за виконання наказу. Пентагон є найбільшим замовником Starshield — версії системи Starlink, розробленої для військових потреб.



Цього тижня українські офіційні особи повідомили, що термінали Starlink військового зразка перестають працювати в Україні, якщо їх встановлюють на об’єкти, що рухаються з високою швидкістю. Це перешкоджає роботі українських безпілотників, які використовують ці системи для бортового наведення під час польотів над територією України.

У четвер представник Міністерства оборони України зазначив, що наразі термінали працюють під час руху, але лише за умови, що швидкість не перевищує 100 миль на годину (160 км/год).

США ЧИНЯТЬ ТИСК НА УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ АТАКИ НА НАФТОПЕРЕРОБНІ ЗАВОДИ

Рішення тимчасово обмежити роботу цієї критично важливої ​​системи зв’язку збіглося в часі з тиском з боку президента Дональда Трампа, який вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Трамп пов’язує ці події зі стрімким зростанням цін на енергоносії, що, на його думку, погіршує шанси Республіканської партії на успіх під час проміжних виборів у листопаді.



Проте експерти стверджують, що різке зростання вартості енергоносіїв спричинене насамперед конфліктом між США та Ізраїлем з одного боку й Іраном — з іншого. Це призвело до іранських атак на енергетичні об’єкти та фактичного блокування важливої ​​Ормузької протоки.

У відповідь на прохання прокоментувати наказ щодо обмеження роботи Starshield високопоставлений представник США заявив: «Президент із таким проханням не звертався».

У Білому домі не відповіли на запитання, чи міг хтось інший з адміністрації висунути таку вимогу.

Система Starshield була розроблена компанією SpaceX спеціально для державних замовників і структур, що займаються питаннями національної безпеки, зокрема для Міністерства оборони США. В основі системи Starshield лежить угруповання супутників Starlink.

Українські посадовці заявили, що ці обмеження ускладнили проведення ударних операцій проти російських військ і логістики на окупованих територіях, а також сповільнили роботу дронів-перехоплювачів, які використовуються для збиття російських безпілотників типу «Шахед».



Генеральний директор SpaceX Ілон Маск у середу написав у соцмережі X, що, оскільки системи Starshield належать уряду США і контролюються ним, рішення щодо будь-яких обмежень швидкості чи використання приймають американські військові або президент.

Компанія SpaceX не відповіла на запит про коментар.

Міністерство оборони США та посольство України у Вашингтоні також не відповіли на запити про коментар.

ПОГІРШЕННЯ ВІДНОСИН

Відносини між Києвом і Вашингтоном останніми днями погіршилися після зустрічі в Маямі 9 жовтня, у якій взяли участь представники обох країн, а також європейських держав і Світового банку.

За словами іншого джерела, обізнаного із ситуацією, зять Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф, спеціальний посланник адміністрації Трампа на Близькому Сході, під час зустрічі зайняли жорстку позицію щодо України. Вони повідомили українським посадовцям, що США роздратовані тим, що Київ продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри неодноразові прохання Вашингтона припинити це.

Американська делегація також пояснила рішення Вашингтона укласти з Росією угоду щодо дизельного пального, зазначивши, що Білий дім сподівався, ніби це пом’якшить позицію Москви стосовно мирних переговорів. Ця угода, згідно з якою Росія постачатиме понад 2,25 мільйона барелів дизельного пального на ринки США та світу, викликала різку критику з боку деяких американських законодавців. На їхню думку, це забезпечить Москву коштами для продовження війни, не змушуючи президента РФ Володимира Путіна йти на поступки задля припинення конфлікту.

У наступні дні президент України Володимир Зеленський і Трамп обмінялися критичними зауваженнями: Зеленський назвав рішення США щодо угоди про російське дизельне пальне «слабким», а Трамп закликав провести вибори в Україні та усунути Зеленського від влади.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, у кулуарах американські посадовці погрожували припинити передачу Києву розвідувальних даних про запуски російських ракет — інформації, яку Україна використовує для відбиття атак. У вівторок Трамп заявив, що Вашингтон продовжує ділитися розвідданими з Україною.

За словами високопоставленого українського чиновника, було отримано відповіді від представників керівництва Білого дому, Державного департаменту та Пентагону; при цьому в Києві зазначили, що, як їм повідомили, це було рішення Білого дому.

Пентагон витратив мільярди доларів на послуги Starlink і Starshield. Як повідомляло агентство Reuters у 2024 році, відомство також придбало спеціалізовані супутники Starshield — зокрема, апарати зв’язку для систем попередження про ракетний напад, а також супутникове угруповання для розвідувальних цілей на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США.