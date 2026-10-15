Добровольці з організації «Sauvons Bambi» («Врятуємо Бембі») за це літо вберегли в Бельгії та Люксембурзі від смерті 1721 оленяток, яких вчасно виявили у високій траві та перенесли в безпечне місце до того, як на поле вийшли сільськогосподарські машини.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Навесні і влітку луки обох країн на кілька тижнів перетворюються на величезні ясла просто неба — саме в цей час у оленів і козуль з’являються дитинчата. І саме тоді починається косовиця, тому тварини, які ховаються у високій траві, опиняються в серйозній небезпеці.

У перші тижні життя оленята ще не вміють тікати при наближенні загрози — натомість вони притискаються до землі та завмирають, намагаючись залишитись непоміченими. У природі такий інстинкт допомагає їм ховатися від хижаків, але у випадку з косаркою стає смертельною пасткою, оскільки розгледіти маленьку тварину серед густої трави практично неможливо.

Щоб уберегти оленят від смерті, фермери заздалегідь звертаються до «Sauvons Bambi», після чого на поля рано-вранці приїжджають добровольці і запускають дрони з тепловізорами. Поки сонце не встигло прогріти землю, камери легко помічають тепло, яке йде від тварин, що сховалися, і дозволяють визначити їх точне місце розташування.

Після цього помічники обережно виносять знайдених оленят за межі поля та залишають їх у спеціальних захисних ящиках до закінчення робіт. Коли фермер закінчує косити траву, тварин випускають неподалік того місця, де їх виявили, щоб матері змогли повернутися і знайти своїх дитинчат.

Цього року 114 пілотів-добровольців провели 1836 таких операцій за заявками 1365 фермерів та сільськогосподарських компаній. В результаті добровольці врятували 1370 оленят у Бельгії та ще 351 у Люксембурзі.

Організація Sauvons Bambi з’явилася в 2020 році, коли в її команді було всього чотири пілоти, а за перший сезон їм вдалося врятувати 53 оленя. За шість років проєкт помітно виріс, і тепер його безкоштовною допомогою користуються фермери по всій Бельгії та у сусідньому Люксембурзі. Дрони допомагають знаходити не тільки оленят, а й дитинчат інших тварин, а також птахів, які влаштовують гнізда прямо на землі.

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