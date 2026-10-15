Як повідомляло Інше ТВ, 13 жовтня в другій половині дня невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ЗСУ на Харківщині. Унаслідок нападу загинули п’ятеро бійців. Нападник – російський військовополонений, який втік з місця утримання.

Слідчі Служби безпеки зібрали докази воєнних злочинів російського військового, якого СБУ, Нацполіція та Нацгвардія затримали напередодні, повідомляють у пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Встановлено, що 13 жовтня 2026 року він розстріляв п’ятьох беззбройних військовослужбовців Сил оборони України та одного цивільного чоловіка.

Йдеться про 36-річного громадянина рф, мешканця Санкт Петербурга Леоніда Рижикова. Він проходив військову службу у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії збройних сил росії та мав позивний «Юла».

За даними СБУ, фігуранта мобілізували до армії держави-агресора наприкінці липня цього року. Це відбулося після того, як він відбув 8 років тюремного ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та крадіжку.

Після мобілізації «Юлу» відправили воювати проти України на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області.

Як з’ясувала СБУ, 5-6 жовтня, перебуваючи на позиціях російсько-окупаційних військ у районі с. Стариця Чугуївського району, Рижиков потрапив під обстріл з боку Збройних Сил України. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік міста Харкова, ховаючись у посадках.

Під час руху він пограбував покинутий приватний будинок, викравши з нього цивільний одяг.

13 жовтня біля с. Михайлівка Харківського району Рижиков без жодної причини застрелив зі свого автомата 60-річного мирного місцевого мешканця, який рибалив на ставку. Після вбивства літнього чоловіка він зіштовхнув його тіло у воду.

Того ж дня «Юла» проник до приватного домоволодіння у с. Момотове, де тимчасово перебували п’ятеро військовослужбовців ЗСУ. На той час вони не брали участі у бойових діях, не мали при собі зброї та були одягнені у цивільний одяг, тобто були цивільними особами у розумінні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Не маючи жодної потреби, Рижиков безжально застрелив цих людей, деякі з них просто спали.

Після цього він сховав свій автомат в одному з домоволодінь дачно-садового товариства, розташованого неподалік, і, переховуючись у лісосмугах, вирушив у бік Харкова.

Співробітники СБУ разом із Нацполіцією та Національною гвардією затримали російського військового 14 жовтня 2026 року на території Салтівського району м. Харкова, де він переховувався після вчинених злочинів.

Також правоохоронці відшукали та вилучили знаряддя вчинення злочину –автомат Калашникова АК-74, який належав Рижикову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому російському військовослужбовцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.