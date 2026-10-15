Сьогодні близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на одній з вулиць у селищі Вишково Хустського району.

У поліції повідомили, що невідомий здійснив кілька пострілів. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території району було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім». За лічені хвилини правоохоронці розшукали та затримали стрільця.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.

Стрільця було оперативно затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.