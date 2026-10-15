1 жовтня на Миколаївщині презентували сайт «Таврійський розпис», над яким у межах кроссекторального проєкту за підтримку Українського культурного фонду працювали ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь»», Миколаївський обласний краєзнавчий музей та команда Управління цифрової трансформації ОВА.

Сайт «Таврійський розпис» – двомовний (українська та англійська), і його основне завдання – збереження, популяризація та забезпечення доступу до знань про таврійський розпис як елемент культурної спадщини й ідентичності Миколаївщини та України. На сайті ви знайдете різноманітну інформацію – про дослідження та сучасне побутування розпису, про його унікальність та специфіку, а також методику викладання, навчальне відео тощо. Цікавим є і розділ «Плеяда», що розповідає про дослідників, майстрів, громадський сектор та наукові інституції, які плідно займаються вивченням та популяризацією розпису. Творчі особистості зможуть знайти натхнення, переглянувши галерею оцифрованих робіт, а слідкувати за життям «таврійки» допоможуть «Новини».

Користуйтеся!

А ось відеопрезентація сайту від експертки з розпису та керівниці проєкту Руслани Сікаленко:

Як повідомляло Інше ТВ, майже рік тому, у листопаді 2025 року, Таврійський розпис з Миколаївщини внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України!