Таврійський розпис офіційно внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України наказом Міністерства культури №915 від 12 листопада 2025 року.

Про це повідомляє відділ з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

«Це визнання стало результатом багаторічної праці, любові до рідного краю та підтримки небайдужих миколаївців.

Таврійський розпис — це унікальна традиція просторового та ужиткового оздоблення, що сформувалася на Миколаївщині — у місті Миколаєві, на Очаківщині, Вознесенщині, Первомайщині, Галицинівській та інших громадах області», – мовиться в повідомленні.

Те, що тепер синьоока «таврійка» визнана нематеріальною культурною спадщиною України, підтвердила й ініціаторка внесення Таврійського розпису до переліку НКС, менеджерка проєктів із регіонального брендування та соціального підприємництва ГО «Центр навчання і освіти дорослих “Південь”» Руслана Сікаленко, й ідейна натхненниця відродження «таврійки» – художниця, мисткиня, авторка посібника «Таврійський розпис» Любов Паранюк.

