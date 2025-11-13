Заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Ільченко довів вину 22-річного чоловіка у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч.4, ч.6 ст.152 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

У період з липня по серпень 2024 року обвинувачений систематично ґвалтував свою двоюрідну сестру. На момент скоєння злочину дівчинці було 13 років.

У ході судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами заступника керівника обласної прокуратури та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

На підставі п. 2 ч. 4 чт. 374 КПК України інформацію про обвинуваченого включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

