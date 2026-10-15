Питання обміну існуючими анклавами та ексклавами між Вірменією та Азербайджаном є одним з варіантів, що обговорюються в ході переговорів.

Як передає Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на брифінгу для журналістів, повідомляє ArmenPress.

«Існує декілька варіантів вирішення питання про анклави та ексклави. Суть у тому, що рішення має бути таким, щоб по обидва боки кордону не було анклавів та ексклавів, це один зі сценаріїв, що обговорюються. Я відчуваю, що розуміння у Вірменії та Азербайджані необхідності пошуку такого рішення стає все відчутнішим, тому що ми всі розуміємо, що інший сценарій викличе безліч проблем, особливо серед мешканців цих сіл: як вони перетинатимуть кордон тощо», — сказав Пашинян.

Прем’єр-міністр зазначив, що необхідно зрозуміти, яке саме формулювання матиме це рішення у технічному та правовому плані, наприклад, чи знадобиться референдум чи ні.

«По-перше, необхідно провести делімітацію, точне визначення територій, ми повинні знати, що являє собою територія Арцвашена, щоб запропонувати правильне рішення», — зазначив він.

Прем’єр-міністр Вірменії додав, що, на його думку, Вірменія та Азербайджан вступили в завершальну стадію інституціоналізації миру, і важливо, щоб цей процес завершився до 2031 року.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні 2024 року Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію Вірменії без згадки про Нагірний Карабах