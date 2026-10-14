13 жовтня в другій половині дня невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ЗСУ на Харківщині. Унаслідок нападу загинули п’ятеро бійців. Нападник – російський військовополонений, який втік з місця утримання.

Джерело BBC News Україна серед військового командування на Харківщині підтвердило цю інформацію.

Речниця поліції Харківської області також підтвердила BBC News Україна інформацію про розстріл військових.

“Подія сталася 13 жовтня. Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців”, – зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП в Харківській області Людмила Прокопенко.

Ведеться досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, кажуть в поліції.

Деталі події

Трагедія сталася 13 жовтня близько 16:00 в одному з сіл Харківського району на Харківщині, повідомляє деталі події джерело BBC News Україна.

О 16:20 до відділку поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про стрілянину.

Як повідомляють правоохоронці, невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до будинку, в якому перебували військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив вогонь. Унаслідок цього один військовослужбовець загинув.

Після цього озброєний чоловік проник до будинку та продовжив стрілянину. За попередньою інформацією, загинули ще четверо військовослужбовців. Стрілянина тривала близько двох годин, після чого невідомий залишив місце події.

За попередньою інформацією, загинули п’ятеро військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ. Особові дані загиблих встановлюють.

Також надійшла інформація про поранення військовослужбовця іншого підрозділу у ще одному сусідньому селі.

За попередньою інформацією, на території Харківської області втекли з полону двоє військовослужбовців ЗС РФ. Наразі тривають їхні пошуки.

Про нападника відомо, що це чоловік зростом 160–170 см, худорлявої статури, з темним волоссям і неохайною бородою.

Він був одягнений у темно-сині джинси та чорну кофту з довгими рукавами. Мав сірий брудний рюкзак і автомат. Одяг також брудний.