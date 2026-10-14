Служба безпеки та Національна поліція викрили у Львівській області законспірований кол-центр.

За результатами комплексних заходів затримано організаторів «телефонного офісу», які облаштували його у квартирі однієї із місцевих багатоповерхівок.

Це перша реалізація в Україні після того, як Президент Володимир Зеленський ініціював посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. Дії затриманих кваліфіковано за новою статтею Кримінального кодексу України, яка набрала чинності у вересні 2026 року.

За матеріалами справи, фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та країн ЄС, а потім привласнювали їх.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соціальних мережах та на платформах для знайомств.

Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під гугл фотографії привабливих дівчат. Після відкривання такого файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом.

Це дозволяло зловмисникам отримувати доступ до конфіденційної інформації та обходити двофакторну автентифікацію під час входу до онлайн-банкінгу, щоб у подальшому заволодіти коштами потерпілих.

Викрадені кошти після цього обготівковували через нелегальний пункт обміну валют, використовуючи криптоактиви.

Кіберфахівці СБУ затримали трьох основних організаторів схеми «на гарячому» у приміщенні кол-центру. Таким чином правоохоронці не допустили можливого знищення чи приховування електронних доказів їхньої протиправної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч.1 і 2 ст. 255-4 (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі);

ч. 5 ст. 190 (шахрайство);

ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до нього, триває.

Загалом протягом липня-вересня 2026 року СБУ викрила та припинила діяльність 60 шахрайських кол-центрів. За результатами понад 250 обшуків вилучено більше ніж 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, понад 1800 мобільних телефонів, 45 автомобілів, 3 млн 170 тис. дол. США, 30 тис. євро та 2 млн 550 тис. грн.

За наявними даними, після цих масштабних викриттів учасники шахрайських схем намагаються «піти у підпілля»: замість великих кол-центрів вони організовують роботу «малими групами», що працюють віддалено з невеликих квартир тощо. Але СБУ та інші правоохоронці системно працюють, щоб викорінити та ліквідувати всі шахрайські осередки.

Заходи відбуваються за процесуального керівництва органів прокуратури.