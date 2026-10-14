Двоє чоловіків, знаходячись у місці попереднього ув’язнення, вимагали 10 тисяч гривень у іншого арештованого, погрожуючи йому фізичною розправою. Щоб уникнути морального тиску та насильства, потерпілий був змушений передати частину коштів.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Поліцейські повідомили фігурантам про підозри у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викрили злочинні дії фігурантів слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ та регіонального управління СБУ, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у січні–лютому цього року 28-річний чоловік разом із 26-річним спільником, перебуваючи під вартою за підозрою у вчиненні інших кримінальних правопорушень, вимагали кошти у одного із утриманців.

Фігуранти вигадали борг у розмірі 10 тисяч гривень і вимагали його сплатити. Морально тиснули на потерпілого та погрожували йому фізичною розправою. Побоюючись за власну безпеку, чоловік передав частину коштів.

У ході слідства правоохоронці встановили факти отримання фігурантами певної суми грошей та зібрали докази їхньої злочинної діяльності. За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану слідчі поліції повідомили їм про підозри – ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліцейські провели обшуки за місцем колишнього ув’язнення 28-річного ділка та у державній установі, де наразі відбуває покарання його 26-річний спільник, а також за місцями їхнього проживання.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, у тому числі за місцем проживання старшого з фігурантів – балаклаву, пістолет з магазином і глушником, набої та мисливський ніж.

За фактом зберігання озброєння 28-річному фігуранту, якого нещодавно звільнили з-під варти під заставу, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із документування злочинної діяльності та викриття проводилися спільно з працівниками оперативного відділу ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор».

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій та перевіряють можливу причетність фігурантів до інших правопорушень.