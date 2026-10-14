У Болгарії двоє осіб у масках навмисно підпалили 11 із 17 антен Starlink на об’єкті під охороною поблизу Софії. Про це повідомив у Facebook Івайло Мірчев із партії «Так, Болгаріє» (Yes, Bulgaria), поставивши під сумнів реакцію болгарських спецслужб на ймовірну диверсію, пов’язану з Росією.

Ці антени є частиною системи зв’язку Starlink компанії SpaceX і забезпечують критично важливий зв’язок із супутниками, які також використовуються під час війни в Україні.

Мірчев розкритикував відсутність публічної інформації про інцидент, зазначивши, що Міністерство внутрішніх справ не повідомляло про нього, а в ЗМІ ця подія не висвітлювалася.

«Ані МВС, ані ЗМІ не повідомили про цей інцидент — ніби його й не було. Лише кілька днів тому на засіданні Консультативної ради з національної безпеки (КРНБ) голова Державного агентства національної безпеки (ДАНБ) запевняв мене, що контррозвідка дуже активно працює над протидією диверсіям, пов’язаним із Росією. Очевидно, вони працюють неефективно», — написав Мірчев.

Він також поцікавився, чи не є поява поліцейських автомобілів на місці події випадком, коли реагування було «надто пізнім і недостатнім».

Цей інцидент стався слідом за схожою диверсією проти наземної станції Starlink у Польщі 23 вересня 2026 року. Польська прокуратура офіційно розслідує версію, згідно з якою виконавці діяли за вказівкою російських спецслужб.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що в Німеччині затримали двох громадян Туреччини за підозрою в підпалі станції Starlink у Польщі.

Затримання здійснило Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) на основі інформації, зібраної польською поліцією, Агентством внутрішньої безпеки (ABW) та прокуратурою.