Щодо ситуації в енергосистемі України станом на ранок 17 жовтня повідомляє Міністерство енергетики.

-Вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об’єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Нагадаємо, У Миколаєві почалися вимкнення електроенергії – введено ГПВ