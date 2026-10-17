У Миколаївобленерго отримали розпорядження від НЕК “Укренерго” про застосування ГПВ.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 10:00 – 12:30;

1.2 – 12:30 – 16:00;

2.1 – 16:00 – 19:30;

2.2 – 19:30 – 22:30.

Згодом графіки поширили і на інші черги.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!