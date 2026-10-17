Білому домі побоюються, що фінансово незалежна Меланія Трамп може піти від скандального чоловіка. Її власні доходи та зникнення з публічного життя посилюють тривогу: подружжя майже не з’являється разом на заходах, а перша леді рідко виходить у світ, пише Телеграф.

Рідкісні появи та напруженість серед помічників

Письменник Майкл Вулфф пов’язує напруженість серед помічників президента з комерційними проєктами Меланії. На його думку, Дональд Трамп не заперечує проти заробітків дружини, але невдоволений, коли вона привертає до себе увагу.

“Цього року ми майже зовсім не бачили першої леді”, – сказала журналістка Джоанна Коулз у подкасті Inside Trump’s Head. Вона обговорювала появу Меланії на фіналі чемпіонату світу з футболу, повідомляє Irish Star.

Мільйони від фільму та колекційних предметів

Згідно з декларацією президента, опублікованою 30 червня 2026 року, у 2025 році компанія Меланії MKT World LLC отримала понад $17,2 млн доходу за трьома напрямами, пише TechTimes.

Ліцензійна угода, пов’язана з документальним фільмом Melania, принесла $10,71 млн чистого доходу. Продаж NFT та інших колекційних предметів приніс $6 011 259, мемуари – $521 161.

Меланія ділить час між Нью-Йорком і Флоридою. Ще до інавгурації 2025 року вона розповіла Fox News, що має намір жити між Білим домом, Trump Tower і Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, як повідомлялося, Якщо Трамп раптом помре. Що отримає Меланія