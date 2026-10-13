Меланії Трамп довелося б залишити Білий дім, якби її чоловік, президент Дональд Трамп, помер під час перебування на посаді.

Наразі Трамп відбуває свій другий термін у Білому домі; нещодавно він відсвяткував своє 80-річчя.

Попри поважний вік, він, як повідомляється, має «чудове здоров’я» — на відміну від свого попередника, 83-річного Джо Байдена, який, на жаль, бореться з раком передміхурової залози (його син нещодавно підтвердив, що хвороба поширилася).

Хоча Трамп, вочевидь, здоровий, він кілька разів опинявся на межі смерті внаслідок замахів на його життя, нагадує видання UNILAD.

Найближче до загибелі Трамп був у 2024 році, коли Томас Крукс стріляв у президента й поранив його у вухо. Якби він змістив голову бодай на кілька дюймів, то, ймовірно, отримав би смертельне поранення.



На жаль, замахи на президентів США — не рідкість. На сьогодні четверо президентів загинули під час перебування на посаді; останнім із них був Джон Ф. Кеннеді у 1963 році.

У таких сумних обставинах перші леді (як-от Жаклін Кеннеді) отримують певну підтримку. Це стосується й колишніх перших леді, чиї чоловіки померли вже після завершення президентського терміну.

Грошова виплата

Згідно із Законом про колишніх президентів (Former Presidents Act), вдови колишніх президентів мають право отримувати від США грошову виплату в розмірі 20 000 доларів на рік. 56-річна Меланія зможе отримувати ці кошти, якщо Трамп помре раніше за неї — незалежно від того, чи перебуватиме він на той момент на посаді.

У положеннях закону зазначено: «Вдова кожного колишнього президента має право отримувати від Сполучених Штатів грошову виплату в розмірі 20 000 доларів на рік, що виплачується щомісяця Міністром фінансів, за умови, що така вдова відмовиться від права на будь-яку іншу ануїтетну виплату чи пенсію, на які вона має право згідно з будь-яким іншим актом Конгресу». Ця виплата починається наступного дня після смерті колишнього президента і припиняється в останній день місяця, що передує смерті вдови, або якщо вона знову вийде заміж до досягнення 60-річного віку.

Білий дім

У разі смерті чинного президента США його місце посяде віцепрезидент (Джей Ді Венс). З огляду на це, Венс зі своєю молодою сім’єю переїхав би з резиденції на Обсерваторі-Серкл, 1 до Білого дому, а Меланії довелося б змінити місце проживання.

У такому разі Венс продовжив би виконувати обов’язки президента замість Трампа до січня 2029 року. Протягом цього часу він міг би висунути кандидатуру власного віцепрезидента.

Громадянство

Уродженка Словенії Меланія зберегла б громадянство США в разі смерті Трампа.

Вона отримала громадянство США у 2006 році шляхом натуралізації — процедури, яку Трамп погрожував змінити раніше цього року для інших американців, що набули громадянства таким самим шляхом.