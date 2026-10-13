У польському місті Люблін затримали 21-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини на ґрунті расової ненависті.

Про це повідомили в поліції та окружній прокуратурі Любліна, передає Громадське.

За версією слідства, чоловік також хотів долучитися до інтернет-челенджу «кривава п’ятниця». Суд узяв чоловіка під варту на три місяці.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Католицького університету Любліна. Працівник закладу повідомив про тривожні сигнали від студенток, які розповіли про агресивні та екстремістські висловлювання одного зі студентів.

За даними слідства, 21-річний Ярослав Ф. під час занять схвалював злочини, зокрема на расовому ґрунті, і заявляв про намір убити випадкову людину в межах інтернет-челенджу. Також він нібито намагався переконати іншу студентку долучитися до таких дій.

Поліціянти виявили в чоловіка три ножі: один він мав із собою, ще два спеціальні ножі для метання знайшли за місцем його проживання. За попередніми результатами аналізу двох телефонів і ноутбука підозрюваного, він шукав в інтернеті матеріали про катування й заподіяння болю. У прокуратурі також заявили, що чоловік пропонував іншій людині спільно скоїти вбивство та обіцяв надати для цього ніж.

Підозрюваного затримали під час роботи водієм таксі. Його обвинувачують у підготовці до вбивства з мотивів, що заслуговують на особливе засудження, а також із мотивів, зумовлених ненавистю на ґрунті расових відмінностей.

Чоловік не визнав вини й надав пояснення, у яких заперечував висновки слідства. За інформацією прокуратури, раніше він не проходив психіатричного лікування, а в університетському середовищі його сприймали як тиху і спокійну людину.

Речник Католицького університету Любліна Войцех Андрусевич повідомив, що затриманий вивчав кримінологію. За його словами, університет співпрацює з поліцією задля безпеки студентів.

«Однак також пам’ятаймо про молодих людей, які загубилися в житті, таких, як цей затриманий. Сьогодні, на жаль, ті, хто здається загрозою і є загрозою для інших, також потребують від нас трохи уваги та розуміння того, що сталося в їхньому житті. Ми закликаємо не обмежуватися лише звинуваченнями та не загострювати міжособистісні стосунки. Давайте разом поміркуємо, як розв’язати проблеми молодих людей», — додав він.