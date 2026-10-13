Про те, що поблизу Болгарії знову атаковане цивільне судно, повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

За його словами, судно Chelsea 3, що належить Україні та ходить під прапором Мальти, атакували три дрони приблизно за 33 км від болгарського узбережжя.

Весь екіпаж – 7 українців та 8 азербайджанців – вдалось врятувати.

Він також згадав і про друге судно, яке раніше затонуло внаслідок дронової атаки, вдалося врятувати одного моряка.

За його словами, наразі немає чітких доказів того, хто здійснив атаку, однак «її результат вигідний РФ».