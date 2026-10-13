“Франція сповнена рішучості боротися з «тіньовим флотом», де б у світі він не перебував”, – заявив президент Макрон, коментуючи перехоплення російського танкера у Індійському океані.

-Сьогодні вранці, більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон, екіпаж нашого Військово-морського флоту здійснив висадку на борт танкера DF Peak, який, за підозрою, ходив під фальшивим прапором і був залучений до незаконного перевезення пального.

Ця операція, проведена відповідно до норм міжнародного морського права, демонструє нашу рішучість відстоювати верховенство права та боротися з будь-якими видами незаконного обігу, хоч би де вони відбувалися, – підкреслив Макрон.