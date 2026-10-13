Росія найближчими місяцями може вдатися до диверсій проти країн НАТО, які підтримують Україну, або до обмежених військових дій проти однієї з держав альянсу.

Про це 12 жовтня заявив директор чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Куделка, повідомляють чеські ЗМІ та Радіо Свобода.

Виступаючи на міжнародній конференції з питань безпеки в парламенті Чехії, Куделка назвав серед можливих сценаріїв диверсії проти об’єктів, пов’язаних із допомогою Україні, удари безпілотниками або ракетами по складах озброєнь, призначених для України, а в крайньому разі – обмежену військову операцію проти однієї з країн НАТО.

«Ця загроза не є актуальною зараз, але в найближчі місяці, наприклад після оголошення певної форми мобілізації, її не можна виключати», – сказав він.

Куделка наголосив, що наразі Росія зосередила свої військові сили в Україні, а чеська контррозвідка не має конкретної інформації про безпосередню загрозу Чехії. Він водночас закликав готуватися до можливих провокацій, не піддаючись паніці.

Очільник BIS також вкотре заявив, що Росія залишається найбільшою зовнішньою загрозою безпеці Чехії і залишатиметься нею ще тривалий час. За його словами, Москва намагається послабити західні демократії, зокрема через дезінформацію та оглиблення суспільних розколів.

На заяву Куделки відреагував прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Після засідання уряду він порадив очільнику контррозвідки перечитати девіз BIS – Audi, vide, tace («Слухай, дивись і мовчи»).

Бабіш заявив, що інформація спецслужб призначена передусім для уряду. Водночас він запевнив, що Чехія співпрацює із союзниками й отримує необхідні розвідувальні дані.

З такою оцінкою не погодився колишній міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який тепер є опозиційним депутатом. «Прем’єр-міністр повинен захищати нашу країну від російського впливу, а не ховати голову в пісок», – написав він в соцмережі X.