Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру начальниці Служби у справах дітей одного з районів області. За даними слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей, однак не вжила своєчасних заходів для їхнього захисту.

Ще в червні 2025 року перевірка виявила, що 23-річна мати неналежно доглядає за трьома синами віком 4, 3 та 1,5 року. Згодом жінка перестала допускати соціальних працівників до помешкання.

Комісія з питань захисту прав дитини зобов’язала тимчасово влаштувати хлопчиків до патронатної сім’ї. Однак, за версією слідства, керівниця Служби своєчасно не виконала це рішення.

У березні 2026 року жінка народила четвертого сина. Родині не забезпечили належного соціального супроводу, а безпеку немовляти не оцінили.

Хлопчик не отримував належного харчування та догляду й не перебував під медичним наглядом. У віці одного місяця його госпіталізували, однак дитина померла. Причиною стали тяжка білково-енергетична недостатність, затримка розвитку та недостатність харчування. Захворювань чи вроджених вад, які могли спричинити смерть, не виявили. За висновками слідства, належне харчування та догляд могли врятувати дитині життя.

Лише після смерті немовляти трьох його братів вилучили з родини. Нині вони перебувають у патронатній сім’ї.

Посадовиці інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України). Прокуратура клопоче про тримання підозрюваної під вартою та відсторонення її від посади.

Окремо суд розглядає справу щодо матері дітей, обвинуваченої у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною. Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.