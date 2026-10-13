Вчора, 12 жовтня, надвечір росіяни атакували безпілотним літальним апаратом територію станції технічного обслуговування у Миколаївському районі.

Внаслідок влучання виникла пожежа самої станції та прилеглої відкритої території, на якій зберігались автомобільні шини.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники ліквідували горіння на загальній площі 370 кв. м. Постраждалих та травмованих немає.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося відходити на безпечну відстань.

До гасіння на окремих важкодоступних ділянках залучено тактичного робота пожежогасіння Magirus Wolf R1.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, склади, СТО, термінал