І це ще не все, бо, за Трампом, як в анекдоті, про те, що крокодили не літають. А якщо і літають, то дуже низенько. Так і з допомогою РФ і Китаю Ірану, переконаний він.

-Я бачу дуже багато коментарів від радикальних лівих дурнів і божевільних про те, що Китай і Росія допомагають «чудовій» Ісламській Республіці Іран. Якщо вони й допомагають, то на дуже низькому рівні, але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є що втрачати, а ми б про це знали — і дізналися б дуже швидко! Дякую за вашу увагу до цього питання, написав Трамп.

Що тут скажеш, крім одного: Боже, бережи Америку!