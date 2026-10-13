Україна в дуже скрутному фінансовому становищі, уряд намагається урізати все, що можна, але утримати країну від падіння у безодню. І на фоні примари злиднів нардепи все одно намагаються протягнути у проєкт держбюджету свої забаганки на мільярди гривень.

Про деталі повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

-Футбольних полів і мисливських угідь нам на всі гроші. Депутати подали до проєкту бюджету 2027 – 5236 поправок. В залі будуть ритуальні камлання про телемарафон і «бюджет війни». Але в поданих пропозиціях, звісно, традиційне свято лобізму і шкурняків. Зокрема, пропонують додати новації:

• 1 мільярд грн на футбольні поля в селах;

• 1 млрд грн на «сучасну модель ведення мисливського господарства»;

• 103,9 млн грн на довічне утримання депутатів ВР І скликання (засновники держави) без понижуючого коефіцієнта. Гроші пропонується взяти з видатків на обслуговування державного боргу;

• 1 млрд грн – на виплати за судовими рішеннями тим суддям, які в судах оскаржили урізання зарплат через бюджетні обмеження і домоглись рішень на свою користь;

• заборона на демонтаж МАФів та виплати компенсацій власникам демонтованих ларьків, навіть, якщо ті було встановлено незаконно;

• пільги для всіх видів пального: ПДВ 7% і нульовий акциз для бензинів, дизелю, автогазу. Також автор пропонує на весь 2027 рік зупинити механізм авансових податкових внесків за роздрібну торгівлю пальним і знизити ПДВ до 7% також і для сирої нафти.

З хороших новин: всі ці «хотєлки» масово зрізаються в зародку. Тобто в бюджетному комітеті. Тож, будемо спостерігати, що з цього доживе до ухвалення в цілому.

Спойлер: не доживе нічого, – впевнена вона.

Платники податків теж спостерігатимуть, як нардепи збираються ділити наші гроші.