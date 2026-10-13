Після відвертого «потепління» відносин Трампа та Путіна Москва шукає, у що його конвертувати. Не лише в тиск на Україну щодо ударів по НПЗ. Тепер – в Олешки.

Російська омбудсменка Яна Лантратова разом із російською дипломатією намагається залучити Меланію Трамп до вирішення нібито «української блокади Олешок» та організації гуманітарних конвоїв.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

І це вже не просто заяви російських чиновників. Питання Олешок обговорювали безпосередньо Путін і Трамп під час телефонної розмови 9 жовтня. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова омбудсменка Лантратова буде в постійному контакті з апаратом першої леді США. Наступного дня вона відзвітувала: команда Меланії «виявила готовність».

Наскільки це спрацює на міжнародному рівні? Питання риторичне. Навряд чи дуже. Але є нюанс.

Москва перетворює гуманітарну катастрофу на окупованій нею території на ще один інструмент американського тиску на Україну.

А відповідальність Росії просто виноситься за дужки. І тут небезпека цілком реальна.

Трамп може отримати ще один аргумент для тиску на Київ. А MAGA-блогери з його орбіти – чергову історію про «не такого Зеленського» та «Україну, яка блокує гуманітарну допомогу».

При цьому відповідальність Росії за ситуацію в окупованих Олешках просто виноситься за дужки.

Чи є тут потенційна небезпека? Безумовно.

Трамп отримує ще один аргумент для тиску на Зеленського. MAGA-блогери – чергову історію про «Україну, яка блокує допомогу». А відповідальність Росії просто виноситься за дужки.

Не окупація. Не відсутність безпечного доступу для ООН. Не понад шість тисяч українських людей, серед яких близько 200 дітей. Жодної російської провини – лише «українська блокада».

Небезпека цілком реальна. Контрзаходи потрібні вже зараз, поки чужа версія не закріпилася в американському інформаційному просторі, – закликає Андрющенко.