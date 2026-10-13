Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу станом на 07:30 13 жовтня:

Учора та сьогодні вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атак у Миколаєві пошкоджено вантажний термінал. У с.Баловне Костянтинівської громади та с.Новофедорівка Коблівської громади – склади.

У Мішково-Погорілівській громаді пошкоджено СТО та приватний будинок у с.Зайчівське. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дроном. У с. Лимани пошкоджено вантажний автомобіль.

Також ворог тричі обстріляв Куцурубську громаду з РСЗВ та атакував FPV-дронами. У с. Дмитрівка пошкоджено два приватні домоволодіння. Постраждалих немає.

Окрім того, ворог здійснив обстріл берегової лінії Очаківської громади з РСЗВ.