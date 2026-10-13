Ситуація із погрозами США зупинити обмін розвідданими з Києвом неприємна з моральної точки зору. Але на практиці ніякої катастрофи не станеться, навіть якщо ці погрози втіляться в життя.

Таку думку в ексклюзивному коментарі “Телеграфу” висловив відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Тиск без підтверджень: що відомо про погрози адміністрації Трампа

Ряд американських ЗМІ повідомили, що після оголошення Трампом так званого “енергетичного перемир’я” (стосується лише НПЗ) між Україною та РФ американські чиновники пов’язувалися з представниками Києва та європейських країн. Вони нібито погрожували припинити обмін розвідданими та роботу механізму PURL, за допомогою якого союзники України закуповують для нас американську зброю.

Костянтин Криволап насамперед звертає увагу на те, що наразі інформація про погрози поки що ніким офіційно не підтверджена. Тому говорити про це як про факт, що вже відбувся, зараз некоректно.

“Чи були погрози у ЗМІ — були. Чи було офіційне підтвердження — ні. FT та інші ЗМІ надсилали запити на підтвердження, але у Білому домі не відреагували. Цільова аудиторія цих заяв із тиском на Україну — Путін. Усі розуміють, що російський дизель для США нічого не вартий”, — зазначає експерт.

“Це ж було вже”: що буде з Україною без розвідки та зброї

Експерт нагадує, що після конфлікту Зеленського в Овальному кабінеті Україна якийсь час уже жила без американських розвідданих. Ця “демо-версія” зупинки постачань тоді розбурхала європейських союзників. У результаті стало ясно, що Європа все ж таки має сили замінити США в цій галузі.

“Європейці напружилися і почали думати — що якщо це ненадовго. І після цього дійшли висновку: буде некомфортно, але компенсувати отримання розвідданих можливо. Це, насамперед, стосується Франції. Вони можуть надавати необхідну кількість інформації. Так, у них менше можливостей, ніж у США. Це неприємно, незручно, некомфортно. Але до цього готові. Я не бачу кошмару. Це неприємно з морально-етичної точки зору, але це інша справа. Але маємо що маємо”, — пояснив Криволап.

Зупинка PURL – реальний шантаж чи взяття “на понт”?

Співрозмовник не впевнений, що Білий Дім наважиться на зупинення механізму PURL.

“У контрактні ситуації Білий дім не лізе. Обидві американські партії фінансуються компаніями ВПК. Для адміністрації Трампа це великий ризик. Зброя в Америці — це високий рівень прибутку”, — вважає Криволап.