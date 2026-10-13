Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб
танків – 12 412 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од.
артилерійських систем – 51 141 (+51) од.
РСЗВ – 2 211 (+2) од.
засоби ППО – 1 704 (+1) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од.
спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.
Дані уточнюються.