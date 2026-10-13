Українці стали більше зважати на ціни під час онлайн-покупок: 82% почали заощаджувати, а 65% пов’язують зниження своїх доходів із війною.

Водночас, як розповіли УРТЦ в пресслужбі Meest Shopping, попит на онлайн-шопінг зберігається:

25% українців роблять замовлення в іноземних інтернет-магазинах раз на місяць;

22% – кілька разів на пів року;

12% – 2-3 рази на місяць.

За вартістю закордонних замовлень, близько 30% респондентів витрачають від 1000 до 3000 грн, 28% – від 3000 до 5000 грн, а 22% – від 5000 до 8000 грн.

Головним фактором вибору закордонного онлайн-майданчику залишається ціна. Її назвали понад 60% опитаних, а знижки та акції на потрібну категорію товарів – понад половина. Близько 40% респондентів також звертають увагу на вартість доставки до складу Meest Shopping, а 36% – на якість товару.

За кордоном українці найчастіше купують на eBay та Amazon, а серед брендів обирають Nike, Victoria’s Secret та New Balance.

Серед бажаних умов, які могли б стимулювати купувати частіше, респонденти називали:

гнучкі тарифи на доставку (66%);

бонусну програму (53%);

швидшу доставку (32%);

більш швидке митне оформлення (16%).

В українських магазинах респонденти купують частіше, але й на менші суми. Близько третини споживачів замовляють товари на локальних онлайн-майданчиках 2-3 рази на місяць. Ще 17% – раз на місяць, а 14% – 2-3 рази на тиждень або частіше. Найпоширеніший чек – від 1000 до 3000 грн.

При виборі українського магазину найбільше значення має вартість доставки – її назвали 68% респондентів, тоді як 61% звертає увагу на ціну самого товару. Серед найпопулярніших майданчиків для покупок – Rozetka, OLX та Prom.ua, а категорій товарів – електроніка.

Війна вплинула і на структуру витрат. Найчастіше респонденти зазначали, що їм доводилося відмовлятися від окремих товарів, зокрема, від брендового одягу, дорогої техніки та електроніки, а також парфумів.

Опитування проводилося у формі онлайн-анкети. Загалом у ньому взяли участь близько 100 респондентів.