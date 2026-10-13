Проти ночі 12 жовтня у Франції на холодильне обладнання сотень супермаркетів кількох мереж була здійснена кібератака. Хакери дистанційно ввімкнули безперервний цикл розморожування з температурою 50°C, через що свіжі та заморожені продукти зіпсувались.

Про це повідомили телеканал BFMTV та агентство Reuters, передає Суспільне.

Так, у компанії Les Mousquetaires, яка володіє мережею Intermarche, заявили, що атаки зазначали близько 150 її магазинів, а холодильники нагрівалися до 50°C протягом шести годин. Всі продукти довелося викинути, аби уникнути будь-яких санітарних ризиків.

Генеральний директор Cooperative U Домінік Шельчер заявив, що супермаркети мережі також постраждали від нападу, який він назвав «безпрецедентним». Він не називав точної кількості, але джерела журналістів у торговельний галузі кажуть, що йдеться про майже 100 магазинів.

У Carrefour та E.Leclerc також підтвердили, що кілька магазинів їхніх мереж були атаковані. Інші ритейлери, зокрема, Monoprix, Auchan та Metro ще не коментували цю ситуацію.

Суму збитків у жодній із постраждалих компанії офіційно не озвучували, але фахівці у коментарі журналістам кажуть, що вони можуть сягати «мільйонів» євро.

Джерела медіа в офісі прем’єр-міністр країни Себастьяна Лекорню поінформували, що він доручив Національному агентству кібербезпеки Франції (ANSSI) розслідувати всі обставини цих інцидентів.

Тим часом фахівці відомства вже виявили вразливість у програмному забезпеченні системи керування холодильним обладнанням данської фірми виробника Danfoss, яким й користувались уражені супермаркети. Водночас Паризька прокуратура розпочала своє розслідування.

28 вересня очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Брюссель має дані від розвідки про підготовку Росією диверсій на територіях європейських країн. За її словами, Єврокомісія запропонує державам-членам блоку протокол реагування на такі можливі «надзвичайні ситуації».