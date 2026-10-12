Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Кропивницькому невідомий відкрив стрілянину та закидує поліцейських гранатами.
На зараз у поліції повідомили, що “завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів поліції озброєного правопорушника затримано”.
За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.
На місці працюють бійці спецпідрозділу КОРД та слідчо-оперативна група поліції Кіровоградщини.
Інші деталі проведення спецоперації будуть оприлюднені найближчим часом.
Попередньо, чоловіка зупинили патрульні, після чого він нібито кинув у їхній бік гранату. Внаслідок вибуху було серйозно пошкоджено службовий автомобіль.
Згодом чоловік відкрив стрілянину та чинив опір правоохоронцям.