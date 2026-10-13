Трамп поспілкувався з журналістами, які питали у нього про останні події – дизель-діл, оголошене ним енергетичне перемир’я та обстріли України, які РФ не припиняє ні на годину. Ось що він відповів.

Росія порушила припинення вогню та атакувала Україну.

— Я не певен. Ми побачимо. Але все, що я знаю, Зеленський та Путін мають зібратися і закінчити цю безглузду війну.

Ви заявили про припинення вогню, але жодна із сторін не погодилася.

— Вони погодились. Знаєте чому? Тому що я сказав: “Ви погоджуєтесь”.

Як ви прокоментуєте, що Росія порушила припинення вогню?

— Потрібно піти подивитись, бо були порушення з обох боків.

Зеленський сказав, що підтримав енергетичні перемир’я, а Путін – ні. Ваш сигнал Путіну?

— Я думаю, вони обоє підтримали. Я думаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають як. Але ми всадимо їх.

Але ж ми нічого не чули від Путіна.

— Подивимося, що буде.

Що ви дасте відповідь на критику республіканців вашої дизельної угоди з Росією?

— Навряд чи вони всерйоз. Ми робимо багато нафти. Ми можемо обмежити нафту, але світ серйозно постраждає. Це угода не для мене, це угода для всього світу. Мені подобається все, що допомагає нашим фермерам. Зеленський повинен укласти угоду, а не говорити про угоду.

Як ви збираєтеся змусити Путіна дотримуватись припинення вогню?

— Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно змусити Зеленського укласти угоду.

Де ви бачите готовність Путіна, коли він б’є по Україні?

— Я думаю, вони укладуть угоду. Я думаю, що насправді Путін більше хоче укласти угоду, аніж Зеленський.