Вранці 13 жовтня в селі Муроване Львівського району внаслідок падіння збитого російського безпілотника загорілися два житлові будинки.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також пошкоджено три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає.

“За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки”, – написав він.

ППО працювало також у Львові, про що повідомляв міський голова Андрій Садовий, але повідомлень про влучання чи руйнування не було.

Місцевий мешканець Юрій Магола розповів журналістам, що внаслідок атаки згоріли його будинок, підсобне приміщення разом із гаражем та дві автівки. Чоловік в момент вибуху був у будинку.

«Я на той момент був у хаті, просто у своїй кімнаті. Був сильний удар, і почало все сипатися на мене. Зрозумів, що був якийсь удар, та й пробував вибігти в коридор, але двері були заблоковані. Вдалося вибратися, вибіг на двір і побачив, що машина горить, хата горить — у мене і в сусіда. Спробували загасити водою. Зрозуміли, що нічого не вдається. Я ще забіг у хату, встиг вимкнути всі розподільники, світло, газ перекрити. Спробував якісь речі зібрати, але важко було щось необхідне зібрати. Документи взяв, одяг — одні штани, одну куртку, одне взуття, і все. Опік трошки дістав, бо іскри, все падало на голову, почав задихатися. По драбині через вікно вибирався надвір, за допомогою сусідів», — розповідає Юрій Магола.

За його словами, у сусіда також пошкоджені будинок і два автомобілі.

Про перші хвилини після вибухів розповіла мешканка іншого пошкодженого житлового будинку Людмила Зубкевич.

«Почули вибух — все повалилося, скло повалилося, всю хату розтрущило. Вікна повибивало, і дах згорів, дах розтрущило. І в маленькій хаті, де я, і тут, у великій хаті. Все знищене. Як то бахнуло, ми були в шоці , що я навіть не знала, що я маю робити. Вхідні двері наполовину заблокувало. Ми були в нічних сорочках та й повилазили», — каже мешканка пошкодженого будинку.

Місцевий мешканець Андрій Петришин живе по сусідству від пошкодженого будинку.

«Воно впало між двома хатими і рвануло, і ще вибух був. (…) То якраз над нашою хатою. Я був у коридорі, у нас повибивало вікна, міжкімнатні вікна. У сусідів одна хата і друга хата, що згоріла, догорає. Тут дві хати, а ми поряд живемо. Там були люди, але зараз вони в нас є. Там всі живі-здорові», — каже чоловік.