У ніч на 13 жовтня (з 18:00 12 жовтня) противник атакував 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!