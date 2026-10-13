НАТО розробило концепцію відбиття можливого російського нападу на Альянс, яка передбачає удари по військових цілях поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі.

Про це повідомив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час виступу на безпековому форумі у Варшаві.

Про це пише The Wall Street Journal і Мілітарний.

За словами Гринкевича, план передбачає комплекс заходів для зупинення початкової атаки, а в разі продовження агресії — позбавлення противника можливості ефективно керувати військами та забезпечувати їх усім необхідним.

Головна мета полягає в тому, щоб зупинити вторгнення на ранньому етапі, мінімізувавши ризик ескалації звичайної або ядерної війни.

Одним з основних елементів концепції є створення великої «автономної зони», у якій безпілотники та наземні роботизовані системи стримуватимуть російський наступ. Такий підхід має знизити ризик значних втрат серед військовослужбовців країн Альянсу.

Алексус Гринкевич. Фото: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Водночас НАТО розглядає можливість застосування ракет великої дальності для ураження російських командних пунктів і систем протиповітряної оборони.

Серед потенційних цілей у плані згадуються об’єкти в Калінінградській області, поблизу Санкт-Петербурга та на території Білорусі.

Очікується, що такі удари послаблять здатність Росії контролювати повітряний простір і створять умови для переходу сухопутних сил Альянсу в контрнаступ. Зокрема, у плані згадується V корпус армії США, який разом з іншими підрозділами НАТО має бути залучений до подальших бойових дій.

Ще одним компонентом оборонної стратегії є оперативне застосування авіації. За задумом розробників, літаки НАТО завдаватимуть ударів по російських підкріпленнях у міру їхнього просування до поля бою, а також атакуватимуть інші військові об’єкти в тилу противника.

Координацію операцій планують забезпечити за допомогою так званого «цифрового каркаса».

Йдеться про систему обміну засекреченими даними про цілі між військовими підрозділами країн-союзниць через хмарну інфраструктуру. Це має прискорити передавання інформації та узгодження дій різних компонентів сил Альянсу.

Як зазначає WSJ, окремі елементи цієї цифрової мережі випробовували на Близькому Сході під час військової кампанії США проти Ірану. Отриманий досвід може бути використаний для вдосконалення механізмів взаємодії між союзними військами в разі масштабного конфлікту. Концепція отримала назву «Ініціатива зі стримування на східному фланзі».

У вересні Росія попередила НАТО про можливість застосування ядерної зброї у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Краща відповідь на гібридні російські атаки в Європі – посилення підтримки України, – представник НАТО