Європейці мають посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки — про це в неділю заявив телеканалу Bloomberg у Польщі високопоставлений військовий представник НАТО.

«Вони намагаються зламати нашу колективну волю», — сказав генерал Алексус Грінкевич, коментуючи посилення хвилі російської агресії проти Європи, що включає порушення повітряного простору НАТО, підпали, диверсії та кібератаки.

Він навів як приклад Данію та Німеччину, які збільшили підтримку України після гібридних атак на своїй території. «Це належні кроки у відповідь, які демонструють Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними», — зазначив Грінкевич у Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі.

Ці атаки відбуваються на тлі значних втрат, яких зазнають війська президента РФ Володимира Путіна в Україні. Водночас українці завдають ворогу дедалі більших економічних збитків, здійснюючи численні удари по нафтопереробних заводах і центрах обробки даних у глибині російської території.

НАТО здебільшого залишає питання реагування на такі інциденти на розсуд окремих країн. Минулого місяця Німеччина вперше офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки на аеропорт Лейпцига за допомогою безпілотника, начиненого вибухівкою.

«Я, безумовно, не боюся прямо вказувати на винуватця, — додав Грінкевич, генерал ВПС США, який також очолює Європейське командування США. — Якщо якась країна захоче, щоб я про це говорив, я з радістю це зроблю».

Хоча в Європі набирають ваги політичні сили, які критикують продовження підтримки України (а на 2027 рік заплановані важливі вибори), Грінкевич висловив переконання, що ці погляди відійдуть на другий план перед усвідомленням ключової ролі України для європейської безпеки.

«Гадаю, вони дуже швидко зрозуміють, як слід діяти і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки», — сказав він.

Грінкевич перебуває в Польщі, щоб представити плани швидкого розгрому Росії в разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між Альянсом і РФ. За його словами, оприлюднення «теорії перемоги» має на меті стримати Росію шляхом роз’яснення наслідків можливого захоплення нею території НАТО.

Вона також передбачає використання безпілотників і технологій штучного інтелекту, які переважно доповнюють наявні в НАТО переваги над Росією — наприклад, винищувачі F-35, додав він.

Відповідаючи на запитання, чи шкодить цим зусиллям домовленість президента Дональда Трампа з Путіним про імпорт США дизельного пального з Росії, він зазначив, що зосереджується на військових питаннях.

«Вікна можливостей відкриваються і закриваються. Ми повинні шукати ці можливості й використовувати їх, коли вони з’являються», — сказав він, говорячи про налагодження діалогу задля припинення війни між Україною та Росією.

Переходячи до теми війни з Іраном, Гринкевич висловив занепокоєння щодо військових наслідків ситуації навколо спірної Ормузької протоки, «зокрема щодо доступності пального тут, у Європі, яке знадобилося б нам для реалізації одного з наших оборонних планів».

Європейські країни неохоче втручаються в ситуацію в протоці, прагнучи уникнути втягування в конфлікт, ініціаторами якого вони не були.

Він зазначив, що високі ціни на пальне також перешкоджають зусиллям Європи з модернізації збройних сил, тому забезпечення відкритості Ормузької протоки відповідає стратегічним інтересам континенту. За його словами, «дедалі більше» європейських країн надають допомогу, хоча він відмовився наводити конкретні приклади.

«Кілька країн роблять це: деякі — непомітно, інші — більш відкрито, — сказав він. — Але я вважаю, що всі ми повинні усвідомити необхідність взяти на себе це завдання».