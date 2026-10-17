Ворожі атаки на об’єкти нафтогазового комплексу та паливної інфраструктури мають наслідки не лише для роботи критично важливих підприємств. Пожежі на таких об’єктах спричиняють значні викиди забруднюючих речовин, а їхні наслідки можуть поширюватися на повітря, ґрунти та водні ресурси.

Горіння нафтопродуктів супроводжується викидами продуктів згоряння, а під час гасіння можуть виникати додаткові екологічні ризики через використання спеціальних вогнегасних речовин. Визначити повний масштаб забруднення одразу неможливо: для цього потрібні тривалі спостереження та моніторинг, які в умовах воєнних дій не завжди можна провести в повному обсязі.

Попри ці обмеження, Держекоінспекція Південно-Західного округу систематизує наявні дані та розраховує збитки, завдані довкіллю. Для цього використовують матеріали суб’єктів господарювання, акти обстежень і оперативні зведення ДСНС. Ця робота потрібна для формування доказової бази щодо екологічних наслідків війни та планування подальшого відновлення.

За липень–вересень 2026 року інспекція здійснила понад десять розрахунків збитків атмосферному повітрю Миколаївської області внаслідок обстрілів і пожеж на підприємствах нафтогазової та паливно-роздрібної галузей.

Загальна площа пожеж на цих об’єктах становила майже 2 000 м², згоріло близько 175 тонн паливно-мастильних матеріалів. Маса викидів забруднюючих речовин перевищила 1 114 тонн, з яких 1 102 тонни припадають на діоксид вуглецю.

Загальна сума розрахованих збитків за цей період — 4 млн 53 тис. грн.

Фіксація екологічних наслідків обстрілів — важлива складова документування завданих збитків і майбутнього відновлення довкілля.

Як повідомляло Інше ТВ, Екологічні збитки внаслідок обстрілів складської інфраструктури Миколаївщини – понад 8,6 млн. грн.