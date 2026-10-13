Ворожі атаки на логістичну інфраструктуру Миколаївщини мають наслідки не лише для економіки та постачання товарів. Пожежі на складах, матеріальних базах і в місцях зберігання продукції, техніки та пального забруднюють атмосферне повітря й завдають шкоди довкіллю.

Такі пожежі можуть тривати кілька діб. У повітря потрапляють продукти горіння, зокрема токсичні речовини, що створює додаткове навантаження на довкілля, повідомили у Держекоінспекції.

За результатами обстежень і з використанням даних ДСНС інспекція здійснила 20 розрахунків збитків, завданих атмосферному повітрю внаслідок таких пожеж.

Загальна площа об’єктів, постраждалих від вогню, становить близько 20 тисяч м². Маса викидів продуктів горіння перевищила 2 650 тонн, з яких 2 633 тонни — діоксид вуглецю.

Загальна сума розрахованих збитків атмосферному повітрю становить понад 8,6 млн грн.

Кожна така пожежа залишає наслідки, що виходять далеко за межі зруйнованого об’єкта. Фіксація забруднення та розрахунок завданих збитків — важлива частина роботи з документування екологічних наслідків військових дій.