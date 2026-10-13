Президент Зеленський не називає прізвища мера Києва Віталія Кличка, але, безумовно, мова йде про нього і підібрану ним команду.

-Вчора на Ставці були доповіді по виконанню планів стійкості міст та областей. Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань «шахедів» бувають відключення електрики та води в значній частині столиці.

Сьогодні розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в місті, прискорити реалізацію плану стійкості Києва та гарантувати більше підтримки для людей. Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі.

Потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень. Вдячний усім громадам та лідерам бізнес-спільноти за готовність підтримати столицю. Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення. Слава Україні!