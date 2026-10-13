Швидкого вступу України до Євросоюзу прагнуть 83% українців, тоді як серед громадян країн ЄС цю ідею підтримують 47%. Проти швидкого вступу України виступають 53% європейців. Про це свідчать результати дослідження Фонду Бертельсманна, інформує Кореспондент.

Найскептичніше серед десяти найбільших країн ЄС до швидкого вступу України ставляться у Румунії: цю ідею підтримує 40% населення. Схожий показник зафіксували у Німеччині – 41%.

Тоді як найвищий рівень підтримки серед великих країн Євросоюзу – у Швеції, де за швидкий вступ України виступають 69% громадян.

У Німеччині на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році швидкий вступ України до ЄС підтримували 60% населення. Відтоді показник знизився. За даними Фонду Бертельсманна, тенденція до зменшення підтримки спостерігається як у ФРН, так і в Євросоюзі загалом.