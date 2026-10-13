Марсохід NASA Perseverance побив рекорд пройденої відстані серед усіх транспортних засобів на іншій планеті, повідомило американське космічне агентство. Про це УНН пише з посиланням на Engadget.

Шестиколісний баггі з ядерним двигуном до 11 жовтня подолав 45,22 км, перевершивши марсохід NASA Opportunity, який проїхав 45,16 км поверхнею Червоної планети. Perseverance подолав цю відстань всього за п’ять з половиною років, тоді як Opportunity знадобилося майже 15 років.

Хоча 45,22 км, які він подолав на сьогодні, можуть здатися не такою вже й великою відстанню, це досить непогано, враховуючи, що максимальна швидкість апарату становить лише 0,16 км/год. Це також вражає, враховуючи складну місцевість, яку він мав подолати, як показало NASA на відео.

Марсохід вагою 1025 кг досяг цієї позначки, відправившись у регіон під назвою Ідубі для дослідження об’єкта під назвою “Озеро Шарм” (Лак-де-Шарм) з одним із найдавніших ландшафтів, які коли-небудь досліджувалися в нашій Сонячній системі. “Камінці та рельєф Озера Шарм настільки давні, що їхні земні аналоги давно стерті ерозією та тектонікою плит (на Марсі немає тектонічних плит), і саме в Ідубі наукова група сподівається знайти сліди стародавніх гідротермальних систем”, — пояснило NASA.

Довговічність Perseverance частково пояснюється продуманими навігаційними рішеннями, які його автономна система AutoNav приймає. Використовуючи її, марсохід може отримувати зображення місцевості та виявляти небезпеки в режимі реального часу, автоматично переміщаючись між точками маршруту, обраними планувальниками. Обробляючи 600 000 точок вимірювання за кожен погляд, він зміг подолати понад 90 відсотків загальної пройденої дистанції автономно.

Завдяки нещодавньому оновленню програмного забезпечення, Perseverance тепер може більше кренитися і менше повертати, щоб зменшити зношування деталей, одночасно звіряючи своє положення з орбітальними картами в процесі руху. Далі команда хоче подолати проблеми із відблисками від сонячного світла, які заважають огляду камери, щоб марсохід міг працювати довше.

Perseverance, можливо, і перевершив Opportunity, але марсохід Curiosity також все ще досліджує Марс і на сьогодні подолав 38,15 км. Наступними за подоланою відстанню американськими апаратами є пілотовані місяцеходи з місій Apollo 16, 17 та 18 — з них місяцехід Apollo 17 подолав найбільшу відстань — 35,74 км.