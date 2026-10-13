Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, 6 жовтня люди в масках проникли на територію Латвії з боку Білорусі, пошкодили розподільний щит і викрали камери спостереження до прибуття латвійської прикордонної зміни. Провокація здійснювалася у 2 етапи. Спочатку 20 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон зі сторони Білорусі.

«Супровідники нелегальних мігрантів, які перебували на білоруській стороні, були озброєні, погрожували військовим, а також активно підбурювали та підганяли групу мігрантів у бік Латвії».

Через кілька годин після цього конфлікту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільний щит і викрали камери спостереження на латвійському прикордонному пункті. Латвійський міністр зазначив, що після цього невідомі повернулися на територію Білорусі.

Сьогодні Олександр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні, повідомляє опозиційне видання Зеркало.

На нараді за підсумками перевірки бойової та мобілізаційної готовності 7-ї окремої спеціальної міліцейської бригади внутрішніх військ МВС він сказав:

«Ми чудово знаємо, про це мені вже доповіли, що це було зроблено все як інформаційна нагода отримати гроші від Європейського союзу самими латишами. Ми до цього не маємо жодного відношення, що ми там проникли на їхню територію — люди в масках, військові — когось схопили, захопили чи заштовхнули туди якусь групу мігрантів. Більшої дурості не вигадаєш».

Лукашенко додав, що такі операції не проводять без узгодження із главою країни.

«Зі мною подібні речі не узгоджувалися. Отже, і не проводилися».

Лукашенко назвав «брехнею» те, що про цей інцидент писали ЗМІ, і звинувачення, що звучали на адресу Білорусі.

«Їм потрібні гроші. Ні три балтійські держави, колишні республіки Радянського Союзу, ні Польща не мають достатньої сили, щоб задовольнити свої хотілки. Особливо у військовій галузі. Як Польща закуповує танки, інші озброєння, які сьогодні не дешеві. Дров для населення немає, а танки та іншу військову техніку закуповувати треба», — сказав Лукашенко.

Він також висловився про будівництво огорож на кордоні з Білоруссю.

«Дякую їм, що вони збудували цей паркан. У разі агресії з їхнього боку (а якщо агресія і трапиться, вона може бути тільки з їхнього боку, з нашого боку цього не буде) їм доведеться огорожу долати. Це нам вигідно. Тому, якщо вони збудують ще дві лінії таких огорож, ми будемо їм тільки вдячні. Це дурість несусвітня з боку деяких військових… Швидше за все, не військових, а там же „розумні“ цивільні „стратеги“. Це їхня тактика — відгородитися парканом. Господь із ними, нехай відгороджуються», — заявив він.

І тут же зазначив, що ці паркани малоефективні: «Я вже якось казав: мігрантам, щоб подолати цей паркан, як мені раніше повідомляли, потрібно від чотирьох до шести хвилин».

“Ну що, збудували вони цей паркан… Угрохали туди сотні мільйонів доларів”, – додав Лукашенко.