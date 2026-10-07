6 жовтня люди в масках проникли на територію Латвії з боку Білорусі, пошкодивши розподільний щит і викравши камери спостереження до прибуття латвійської прикордонної зміни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава в соцмережі X.

Провокація здійснювалася у 2 етапи. Спочатку 20 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон зі сторони Білорусі.

«Супровідники нелегальних мігрантів, які перебували на білоруській стороні, були озброєні, погрожували військовим, а також активно підбурювали та підганяли групу мігрантів у бік Латвії».

Через кілька годин після цього конфлікту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільний щит і викрали камери спостереження на латвійському прикордонному пункті. Латвійський міністр зазначив, що після цього невідомі повернулися на територію Білорусі.

Міністр зауважив, що цей випадок перетину, на відміну від попередніх, був «особливо демонстративним та агресивним».