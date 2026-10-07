Генеральний штаб Збройних Сил України до 74-річчя в.путіна підбиває проміжні підсумки втрат російської армії.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)

літаків — 443

кораблів та катерів — 35

підводних човнів — 2

гелікоптерів — 356

танків — 12 396

бойових броньованих машин — 25 498 (+4)

артилерійських систем — 50 836 (+51)

РСЗВ — 2192 (+8)

засоби ППО — 1690 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)

автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)

спеціальної техніки — 4 800 (+5)

крилаті ракети — 5 126

наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).

Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе до звалища історії.

Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні.