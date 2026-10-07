Генеральний штаб Збройних Сил України до 74-річчя в.путіна підбиває проміжні підсумки втрат російської армії.
Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
літаків — 443
кораблів та катерів — 35
підводних човнів — 2
гелікоптерів — 356
танків — 12 396
бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
артилерійських систем — 50 836 (+51)
РСЗВ — 2192 (+8)
засоби ППО — 1690 (+2)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
спеціальної техніки — 4 800 (+5)
крилаті ракети — 5 126
наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе до звалища історії.
Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні.