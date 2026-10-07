Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 7 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки в Чорноморській громаді пошкоджено рекреаційний комплекс. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Вчора ворог атакував Куцурубську та Галицинівську громади FPV-дронами. Внаслідок атаки у с. Дмитрівка постраждали 29-річний чоловік та 32-річна жінка. Чоловіка було госпіталізовано, жінка проходить лікування амбулаторно. На ранок стан чоловіка – стабільний. Пошкоджено автомобіль.

У с. Лимани пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.