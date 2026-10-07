Данський митець Єнс Галсхьот встановив у Європарламенті позолочену статую оголеного президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання Der Spiegel, передає Суспільне.

Сатирична скульптура має назву «Orange Plague» («Помаранчева чума»), але її також охрестили як «King of Injustice» («Король несправедливості»).

Фігура зображує президента США оголеним на плечах чоловіка, у руці він тримає ключку для гольфу. Разом із постаментом статуя близько 2,5 метри заввишки. Вона також вкрита 23-каратним золотом.

«Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені», — заявив данський депутат Європарламенту від лівих Пер Клаусен, який і запросив митця.

На візитівках, розкладених поруч зі скульптурою, є наступний текст: «Я сиджу на спині чоловіка. Він прогинається під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб йому допомогти. Окрім того, щоб злізти з його спини».