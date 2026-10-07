Впродовж ночі росія застосувала 26 балістичних і гіперзвукових ракет різних типів, а також 36 крилатих «Х-101» і 8 «Калібрів», повідомляє AIRmonitor.
Київщина:
• Збито 6 з 13 Іскандер-М/С-400/Циркон;
Полтавщина:
• Збито жодної з 2 Онікс-М/Циркон;
• Збито 4 з 4 Калібр;
• Збито 5 з 6 Іскандер-К
Дніпропетровщина:
• Збито 1 з 5 КН-23/Іскандер-М
4/4 Калібр;
Також було застосовано ~36 Х-101 по м.Прилуки, м.Кременчук, м.Світловодськ, м. Олександрія.
У Прилуках влучання у багатоповерхівку, під завалами люди.