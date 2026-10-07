Миколаїв завершує підготовку до прийдешніх холодів. Міські теплогенеруючі підприємства — ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та Миколаївська ТЕЦ — вже виконали значний комплекс робіт, аби забезпечити стабільне тепло в оселях містян.

Про те, на якому етапі наразі перебуває підготовка кожного з них, звітували сьогодні під час апаратної наради, повідомляє Миколаївська міськрада.

Так, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вже підготувало до роботи всю власну інфраструктуру. Фахівці привели до ладу 95 котелень, 24 центральні та 130 індивідуальних теплових пунктів. На об’єктах провели поточний ремонт 351 котла, а ще 19 — капітально відремонтували. Також було встановлено 17 нових насосів.

Особливу увагу підприємство приділяє енергонезалежності. Цього року парк обладнання поповнили ще 6 генераторів, що стало можливим, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів і донорів.

Окрім цього, «Миколаївоблтеплоенерго» оновило близько 3 кілометрів теплових мереж. Внаслідок таких робіт у місті розрили 97 ділянок. Наразі роботи вже завершили і повністю навели лад на 33 з них.

Своєю чергою, на Миколаївській ТЕЦ повідомили, що її котельне обладнання вже повністю готове до опалювального сезону.

Власні бригади підприємства замінили близько трьох кілометрів мереж. На окремих ділянках теплопроводів ще тривають ремонтні роботи, які планують остаточно завершити до 15 жовтня.

Загальний стан готовності Миколаївської ТЕЦ наразі становить майже 88%.

Як повідомляло Інше ТВ, Чиновники Миколаївщини зустрілися обговорити темпи підготовки об’єктів критичної інфраструктури до зими (ФОТО)